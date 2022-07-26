受限閉塞場地，飛行員小心翼翼降落在關西高中操場。（邱立雅攝）

第4架直升機準備降落關西高中操場。（邱立雅攝）

4架直升機降落後，飛行員及機工長檢查飛機狀況。（邱立雅攝）

漢光演習本周登場，26日當天第3作戰區執行跨區增援兵力部署，由第5戰區派遣4架OH-58D戰搜直升機前往第3作戰區，並降落在關西高中操場。執行任務的賴姓中校指出，由於操場屬閉塞場地，又需4架直升機依序降落，相當高難度。現場也吸引許多民眾與學生前來參觀，眾人大讚近距離看飛機降落「很震撼、很帥」。

此次演練主要為跨區增援，預想第3座站區有作戰任務，需要兵力增援，於是從第5站區的602旅調度4架OH-58D戰搜直升機，前來聽候指令實施作戰。該機種主要執行任務包括空中搜警、目標定位、戰場監控、野戰砲兵空中觀測。

此次派遣的OH-58D戰搜直升機總共2177公斤，油箱容量510公升，馬力450匹，作戰半徑為110公里，巡航空速時速148公里，最大空速時速可達231公里，最大航程387公里。直升機配有武器單管0.5吋機槍500發、海神2.75吋火箭2x7枚以及地獄火飛彈4枚，並設置多種電戰裝備。

26日當天午時陸續有4架OH-58D戰搜直升機降落關西高中操場，由於操場空間有限，4降直升機降落時場面震撼，旋翼轉動掀起陣陣狂風，讓在場觀看民眾興奮不已。關西高中學生表示第一次近距離看直升機降落，覺得很帥，也覺得舉辦演習讓大家好安心。

「此次降落相當高難度。」帶隊飛行的賴姓中校指出，過往飛機降落需要寬廣之處，尤其要在無障礙物干擾下安全落地，但此次科目設定的疏散區位於關西高中，屬於閉塞場面，首架落地之後，後續還有其他架飛機也依次降落。對飛行官來說，需要突破重重考驗才能安全落地，幸虧地面人員小心翼翼指引，才能順利完成任務。