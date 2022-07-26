新竹市26日新增492例確診個案，今年以來累積8萬2370例，居家照護者為3798人，居家隔離為827人。衛生局表示，竹市體育館施打站持續提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打至29日截止，請家長多加把握。

另，家長也可選擇於嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。衛生局建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率，如有疑問，可電洽居家關懷中心03-5320900，將有專人提供諮詢服務。

衛生局同時提醒，因季節氣候變化，登革熱防制已不限在梅雨季節，境外移入也是主要風險之一。清除病媒孳生源才是防治登革熱最根本方法，請民眾主動清除戶內外積水容器並定期巡查，以降低感染風險。

此外，個人外出也應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、並使用衛福部、環保署核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊或活動史，以利及時通報與治療。