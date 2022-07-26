民進黨桃園市長參選人林智堅今日（25）前往「壢小故事森林」。林表示，文化跟孩子是一座城市最重要的寶藏，真善美基金會營運將此地打造成「親子、憨兒、教育」的安心學習教育基地，即使辛苦卻是甜蜜的負擔；政府的角色，就是要跟點燈人一起，走進黑暗角落，點亮城市照不到光的角落。

林智堅今日下午1時39分在臉書發文表示，城市裡總會有許多光照不到的所在，都需要有人去點這盞燈，而真善美基金會那個把光照亮的點燈人。文化跟孩子，是一座城市最重要的寶藏。「壢小故事森林」正好結合了城市的過去與未來，讓過去陪伴孩子成長的教職員宿舍，繼續延續教育的任務，也讓文化資產真正回到大家的生活中。

林智堅指出，「壢小故事森林」過去是中壢公學校的教職員宿舍，後來經過修復、活化，現在由真善美基金會營運，打造「親子、憨兒、教育」的安心學習教育基地。感謝真善美基金會的付出，照顧桃園的憨兒，即使辛苦，卻是甜蜜的負擔，陪伴他們慢慢長大、快樂長大。

對此，林智堅強調，政府的角色，就是要跟點燈人一起，走進黑暗角落。未來，他也將會跟民間力量共同來合作，照顧更多需要幫助的人的，點亮桃園，讓每個角落都被看見。