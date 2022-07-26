牛仔褲大廠如興(4414)陷入重大財務危機，針對經營團隊指稱與安泰銀(2849)簽署的融資契約條款不符常規且有違公平常理，安泰銀對此發布4點聲明，駁斥如興相關指控並非事實，嚴正要求如興應立即停止相關行為，否則將追究相關法律責任，以維商譽與權益。

如興經營團隊25日晚間召開重大訊息記者會，指稱安泰銀與如興簽署的融資契約條款有不符常規且有違公平、常理。安泰銀對此表示，原應對客戶的授信往來資料予以保密，但因如興對於安泰銀不實指陳內容，認為有必要適度說明，以正視聽。

安泰銀指出，金融機構承作企業融資業務時，於授信期間要求借款人的董事長、總經理等重要經營團隊不得任意變動、或重要經營團隊變動時須通知並取得金融機構同意，為授信實務上常見的風險控管方式。

安泰銀基於風險控管考量，避免如興營運發生重大變化，導致影響其財務條件或降低還款能力等不利情事發生，依此慣例與如興簽訂的授信條件，並無異常或特別不利於借款人或保證人之處，亦絕無如興所指此一限制條款不符常規且有違公平、常理的情形。

其次，依據如興去年4月間提供給安泰銀的董事會議事錄等授信申請文件，如興對於同意孫公司向安泰銀申請融資額度的相關授信條件，包括限制如興董事長、總經理不得任意變動等並擔任連帶保證人等事，均由如興董事會決議同意並授權董事長簽署合約等相關事宜。

安泰銀指出，如興該次董事會出席人員，除了6名一般董事外，尚有3位獨立董事參與相關討論，顯見如興董事會經充分討論後才決議同意。因此，如興指稱安泰銀於前總經理孫瑒遭通緝後，遲至今年5月25日綁定孫瑒須擔任如興總經理職務不得變動乙事，顯非事實。

再者，針對如興指稱安泰銀向公司財務主管表示，通緝犯孫瑒必須在經營團隊裡才能談下去乙事，安泰銀澄清絕非事實，表示安泰銀人員僅提議如興應積極備妥相關文件，與安泰銀洽談後續授信條件變更事宜。

安泰銀呼籲，如興應盡速與金融機構商議後續債務處理事宜，而非以不實資訊，將如興財務能力及信用狀況的重大變動，歸咎於授信時已與金融機構議妥的授信條件。

最後，安泰銀認為，如興相關不實指摘已屬詆毀安泰銀商譽，且甚可能已涉及刑事上妨害名譽罪之嫌。安泰銀特此嚴正要求如興應立即停止相關行為，否則將追究相關法律責任，以維護安泰銀商譽與權益。