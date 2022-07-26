苗栗縣長徐耀昌26日上午替新任消防局秘書顏勤益授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌26日上午替新任消防局副局長黃德興（左一）、秘書顏勤益（右二）第5大隊長洪銘陽（右）授階。（謝明俊攝）縣

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚第3大隊小隊長陳立偉。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚參加民安8號演練有功的5個大隊長及災管科長。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚成功救護民眾的消防分隊。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局新任副局長黃德興，秘書顏勤益及第5大隊長洪銘陽，26日上午由縣長徐耀昌親自授階到任，黃德興係警大消防系61期畢業分發至苗栗縣服務迄今，職務歷練相當完整，因此獲得縣府同意擢升副局長重職。徐耀昌並頒獎表揚第3大隊小隊長陳立偉遏阻縱火案件有功，以及苗栗分隊、特搜分隊等12個分隊救護急救成功勤務人員，感謝打火兄弟守護苗栗鄉親的付出。

苗栗縣消防局因前任局長徐新淵接任代理通霄鎮長職務，由原副局長匡夢麟接任局長，所遺副局長職務，牽動消防局多名高階警官晉升異動，其中，原消防局秘書黃德興升任副局長，原大隊長顏勤益升任3線1星秘書，洪銘陽接任第5大隊長等，26日由縣長徐耀昌親自授階。

黃德興警大61期消防系畢業，隨分發至苗栗縣服務，曾歷任分隊長、副大隊長、課長及大隊長等職務，2015年升任秘書，資經歷都相當完整，因而獲得縣長徐耀昌同意接任副局長重職。另外，新任秘書顏勤益畢業自警大消防系60期，分發至苗栗服務至今已27年，歷任分隊長、副大隊長、科長及大隊長等職務，尤其長於火災調查、搶救領域等。新任第5大隊長洪銘陽，警大消防系64期畢業，同樣畢業後即至苗栗縣服務至今23年，歷任分隊長、課員、科長及副大隊長等職務，擅長災害管理、搶救領域等專長。

另外，徐耀昌並頒獎表揚第3大隊小隊長陳立偉，執行火災現場蒐證有效遏阻縱火案件有功。以及5個消防大隊長執行民安8號全民防衛動員及災害防救演習有功，而包括苗栗、頭屋、銅鑼、特搜、竹南、造橋、後龍、頭份、通霄、西湖、大湖及卓蘭等分隊，因執勤有效救護急救「到院前心肺功能停止」民眾成功，特予頒獎表揚。