日本上皇明仁夫婦接受健康檢查

高齡88歲的日本明仁上皇今（26）日傳出被診斷出心臟衰竭，目前正在服藥中，不需住院。

綜合日本放送協會（NHK）、富士電視台新聞網（FNN）、路透社報導，88歲的上皇明仁6月前往東京大學醫院接受心臟檢查時，被檢測出心臟衰竭，日本宮內廳指出，明仁正在服藥治療，病況持續改善。

宮內廳表示，明仁夫婦從6月開始接受了多次體檢，醫生在胸部X光中發現明仁有心臟擴大、胸水症狀，後續明仁前往東京大學醫院接受心臟核磁共振攝影檢查，結果檢測出心臟衰竭，主要檢測到三尖瓣閉鎖不全，導致右心衰竭。

報導指出，明仁檢查出心臟衰竭後，從6月底開始持續服藥至今，心臟衰竭的狀況正在好轉，他不必住院，只須在住所繼續接受藥物治療、限制活動及飲水量即可，宮內廳指出，明仁目前「生活如常」。

路透社指出，心臟衰竭是一種心肌無法正常抽送血液的狀況，能夠透過治療改善，與血液流向心臟突然受阻的心臟病不同。

另外宮內廳今日也宣布，87歲的上皇后美智子先前檢測出右眼患有續發性白內障，她24日已在東京大學醫院接受雷射手術，目前恢復狀況良好。美智子曾在2019年接受白內障手術，不過隔年被診斷出右眼罹患續發性白內障。

明仁2019年決定退位，說他不確定自己是否還能勝任，而他是兩世紀以來第一位選擇在世退位的日本天皇。