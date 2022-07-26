台灣高溫熱破紀錄，從晴空萬里到熱浪致命，夏天的面貌越趨猙獰，對外勤郵務士而言，極端氣候變遷讓「萬里無雲」蒙上熱傷害陰影，台灣郵政產業工會昨提出4項訴求，包括爭取涼水費加碼、改良制服材質等，中華郵政公司今也做出回應，表示會審慎研議。

台灣郵政產業工會指出，高溫一般不會被視為天災，但在暖化程度日益嚴重的情況下，大家的看法必須做出改變，對它的致災性嚴加戒備，而高溫天氣讓第一線外勤同仁在戶外投遞，面臨了極高的職安威脅。

工會提出4項訴求，包括「停止減人裁段、補足人力」、「外勤同仁每人加碼涼水費至少1000元」、「提高制服排汗散熱的效果、提供各式防曬及抗高溫用品」、「訂定夏季暨高溫作業特別措施，包括建立高溫退避標準、高溫假制度、發放高溫津貼」。

工會表示，去年郵政公司為了體卹外勤同仁的辛勞，每人加碼了1000元的涼水費，做為避暑抗熱的補貼，但在越趨高溫的今年，事業單位對外勤同仁該有的著想與照顧，至今卻隻字未提。

工會說明，中華郵政公司曾表示外勤同仁都能在近中午前返局，避開最炎熱的時段，但這樣的說法對於外勤同仁而言根本是奢望空談，事業單位不斷進行減人、裁段，結果是每人的工作負荷越來越大，投遞的時間勢必加長，熱傷害造成的職災機率大幅提高。

工會呼籲，中華郵政不應透過壓縮基層人力做為達成績效的手段，應立刻停止減人裁段，對於工作負擔大的外勤單位，應確實補足人力。

中華郵政公司發言人陳敬祥表示，目前郵局外勤約9000多人，因應近年函件書信減少、包裹數量增加，採取調勻補虛的人力措施，沒有人力不足或全面裁減區段的情形。至於有關涼水費，郵局從2016年開始提供外勤每人每年1000元津貼，提高涼水費、高溫津貼、改良制服等建議，會參考外界作法及政府規範，由相關單位審慎研討。