英國研究團隊今天宣告好消息，他們研究不明原因的幼兒肝炎病例有了突破，發現這些孩子的嚴重肝炎與同時感染兩種常見病毒有關，與新型冠狀病毒無關。

世界衛生組織（WHO）自去年10月以來，記錄了至少1010起不明原因的兒童肝炎病例，包括46人需要移植肝臟和22人死亡。

法新社報導，先前的推論集中在這些病例背後常見的腺病毒感染暴增現象。不過，兩項同時但分別在蘇格蘭和倫敦執行的新研究發現另一種「腺相關病毒2」（AAV2）扮演重要角色，在所有接受檢驗的患者中，有96%的人身上有這種病毒。

AAV2通常不會致病，也無法在沒有另一種病毒存在的情況下自我複製。兩個研究團隊都認為，同時感染AAV2和腺病毒，或有時是皰疹病毒HHV6，替嚴重肝炎病例提供了最佳解釋。

率領蘇格蘭研究團隊的格拉斯哥大學（University of Glasgow）傳染病教授湯姆森（Emma Thomson）在聲明中說：「AAV2病毒的存在與莫名的兒童肝炎有關。」但她也提醒，目前還不確定AAV2是否引發肝炎，或只是潛在腺病毒感染的生物標記（biomarker）；腺病毒感染更難發現，卻是主要的病原體。

兩項研究都已上傳到預印本伺服器，須待同儕審查後才會登上期刊。

兩項研究都聚焦在肝炎患者和未感染者，發現AAV2更常出現在患者身上。

蘇格蘭團隊的研究進一步檢驗罹病兒童和未罹病兒童的基因，專注在人類白血球抗原（Human Leukocyte Antigen）不同的地方，這或許可以解釋為何有些人較易罹病。

兩個研究團隊都排除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為直接病因。

研究員均未在患者肝臟內發現新型冠狀病毒。蘇格蘭團隊雖然發現2/3的患者擁有COVID-19抗體，但比例與當時兒童的整體人口盛行率差不多。

目前還不清楚近期肝炎病例驟增的原因，但兩個團隊都強調了COVID-19防疫封鎖措施降低兒童免疫力或改變病毒傳播模式而導致這種情況的可能性。

伯明罕大學（University of Birmingham）兒科肝病教授凱利（Deirdre Kelly）說：「我認為這似乎合理解釋了這些病例。看起來同時感染似乎是關鍵。」凱利並未參與研究。

但她也說，還需要更多研究才能瞭解為何有些孩子出現嚴重症狀，甚至需要接受移植手術。

湯姆森說，更瞭解AAV2的季節性傳染也很重要。她表示：「可能是腺病毒感染的高峰與AAV2暴露的高峰同時出現，導致較敏感的幼兒不尋常地罹患肝炎。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110726