新北國王籃球隊今日宣佈，與上季領軍打進季後賽的總教練萊恩（Ryan Marchand）完成續約。總經理毛加恩表示，萊恩的執教風格符合球隊成軍理念，這次簽下複數年合約，能夠與萊恩共同制定更長遠的計畫，將他的帶兵哲學更落實在這支球隊，樹立球隊文化。

萊恩上季領軍帶領球隊打出7連勝，成為該季第一支取得季後賽門票球隊，下半季受到傷兵、疫情所苦，最終整季繳出16勝14負，53.3%勝率年度第四名的成績，而季後賽首輪則是在人手缺乏的情況下，鏖戰5場才結束賽季。

毛加恩表示，當初找萊恩擔任隊史首位掌舵手，就是希望他的美式執教能夠帶給台灣不同的籃球文化，確實從上季他展現的籃球哲學、運科的運用以及帶出的球風，完全符合球隊制服組當初期待的，因此才決定延續合作，「上季新北國王所展現的風格，不斷的小組配合、球的流動、轉換快攻，都相當新穎、流暢與賞心悅目。這次簽下複數年合約，是希望能夠更共同制定更長遠的目標，並且將萊恩的執教哲學、思想更徹底的帶進國內，讓台灣籃球文化有不一樣的元素，大環境持續的進步。」

萊恩表示，很高興能夠獲得球團的支持與信任，再次回到台灣，上季球隊一起經歷許多風風雨雨，儘管最後結果不完美，但也是團隊成長的養分，整體來說，是個非常不可思議的賽季。今年能夠提前來台展開訓練，跟著球隊展開更完整的訓練，已經等不及要回來台灣了！

毛加恩透露，去年萊恩在熱身賽前才投入球隊訓練，而今年就能夠讓萊恩提前來台設計更完整的訓練計畫，尤其季前訓練是萊恩在NBA體系最擅長的項目之一，這個暑假都在跟萊恩討論個人、團隊系統訓練，非常期待他能夠持續帶來更不一樣的東西。