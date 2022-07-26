為展現官兵戮力建軍備戰的精實戰力，海軍配合年度漢光演習「聯合截擊作戰」階段，今日上午在臺灣東部海域實施海上實兵操演，採支隊編組方式，納編各式海、空軍及海巡兵力參演，透過實兵實彈演練，驗證聯合截擊作戰能力。

此次操演支隊納編基隆級艦、成功級艦、康定級艦、濟陽級艦、錦江級艦、沱江級艦、光華六號飛彈快艇、海巡成功艦、劍龍級潛艦及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16、幻象2000 及 IDF 戰機等海、空軍兵力參演，結合想定執行要港防空作戰、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰，並實施標準一型飛彈、反潛火箭、干擾彈、5吋砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊及深水炸彈施放，充分展現海空兵力強大的作戰能力及官兵勤訓精練的成果。

蔡英文總統今（26）日上午前往宜蘭蘇澳視導並登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。總統登上基隆軍艦後，首先聽取168艦隊副艦隊長戰場簡報；隨後，水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。

操演結束後，總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話，感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。

包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民等均出席是項演習行程。