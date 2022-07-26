由桃園市政府與台鐵局攜手主辦的「2022富岡鐵道藝術節」將於7月28日至8月7日登場，其中CK124蒸汽老火車將於本周六（7月30日）開進富岡站，帶領民眾回味舊時記憶。

台鐵表示，2020年首屆「富岡鐵道藝術節」安排DT668蒸汽火車蒞臨富岡小鎮後，大獲好評，今年將由CK124蒸汽火車接力「富岡車站響叮噹-蒸汽老火車CK124開進富岡」活動，本周六下午13時由桃園市市長鄭文燦、台鐵局長杜微親自搖鈴啟程，從中壢站出發，緩緩駛進富岡站，靜態展示至17時。台鐵表示，民眾可藉由老火車回味舊時記憶，並可在富岡參加踩街遊行活動，逛逛客家文化市集，體驗小鎮懷舊風情。

此外，台鐵並將於7月31日（星期日）至8月7日（星期日）上午10時至下午16時在富岡站旁焊軌隊，精心規劃特色車廂展示，由R6柴電機車＋PP列車＋守車組成，民眾可來趟富岡懷舊輕旅行，近距離欣賞台灣鐵路文物。