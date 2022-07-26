行政院長蘇貞昌連兩日邀請民進黨新北市議員參選人與市長參選人林佳龍到官邸舉行便當會議，據了解，今日會議內容與昨日差不多，還有分析新北市長侯友宜人格，認定侯爭功、諉過、不認錯特性，此外，林佳龍競選總部預計8月1日開幕，地點就在板橋麗寶百貨樓上，與2018蘇貞昌競選總部同一地點。

據透露，今日會議除議員參選人，林佳龍同樣也有出席，會議內容仍是怎麼全力幫林佳龍輔選，不過會議中，眾人也有分析對手侯友宜人格，認為侯是爭功、諉過、不認錯，喜歡把中央的東西，變成自己的。

據了解，林佳龍競選總部會從8月1日正式啟用開張，組織也將會全力動員。而今日午餐是吃鼎泰豐排骨蛋炒飯、小籠包與元盅雞湯，時間與昨日一樣都是50分鐘。

對於外界批評蘇貞昌行政不中立，綠營地方議員認為，蘇貞昌在自己空閒時間午餐時段自掏腰包請地方民代，並了解民情，有何不可？12年前前行政院長吳敦義也曾在閣揆官邸，宴請當時也是新北市長參選人的朱立倫，不是罵到自己？