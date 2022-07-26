鴻海14日透過公告證實，旗下工業富聯以人民幣53.8億元（約合新台幣239億元）間接投資紫光集團，時代力量立委今表示，該投資案深富政治意涵，呼籲投審會在審此案時應嚴正以對，且針對相關法案也應該修正、跟上現行科技環境、保護我國關鍵技術。

立委王婉諭指出，在大陸「半導體國家隊」的計畫中，重組後的紫光集團扮演非常重要的角色。新紫光集團由智廣芯控股百分之百持有，而智廣芯持股最大的兩個股東分別是晟粵廣州和建廣廣銘，兩者分別持股大約百分之二十，其中，晟粵廣州向上追溯就是鴻海的工業富聯富士康，同時，建廣廣銘背後則是中國大陸國務院的資金主導挹注。

立委邱顯智表示，這件投資案涉及敏感的赴中投資，鴻海在程序上更是先斬後奏，7月11日已經先投資，7月19日才送投審會審查，這樣先斬後奏的態度，根本看投審會「沒有」，簡直視台灣法規與主管機關為無物。

邱顯智呼籲投審會，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》應嚴格審查、針對明顯的違法事實懲處，且第35條及相關子法規定，對中無論是直接投資還是轉投資，除非無涉敏感產業且未及 100 萬美元，其他所有投資都應事前申請核准，但鴻海卻先斬後奏，依法最高可罰 2500 萬元，沒改善則可連續罰。

邱顯智也指出，相對這次投資案金額高達人民幣 53.8億(約240億台幣)，但2500萬與之相比，會不會太輕？邱說，我國政府也該思考現行裁罰規定，對大型跨國企業與巨額投資案缺乏嚇阻力的問題。

邱顯智進一步指出，投審會必須釐清，紫光集團究竟有沒有涉及明文禁止投資的項目，此外，也必須嚴格依據《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》規定，考量包括技術移轉、設備輸出、對於國內核心競爭力的影響等因素，審慎審查。即使投審會給出許可，為了避免投資案的執行偏離投審會的預估，並預防投資人假借許可、暗中投資禁止的項目，投審會也應該要醜話說在前面，依據《行政程序法》規定，為許可處分加上附款，保留許可廢止權等權限，不要成為引入特洛伊木馬的罪人。

立委陳椒華指出，「中資來台投資許可項目」，上次修正已是十年前。當時台積電最先進的製程是 20 奈米，而今年台積電即將試產的製程已是 3 奈米。顯然，我國規範早已跟不上科技產業發展及世界局勢變化的速度，台灣身為科技大國，強化科學相關重要關鍵技術的保障，已經刻不容緩。

陳椒華再表示，今年5月《國家安全法》修法後，「國家核心關鍵技術」已經正式入法，既然關鍵，就不應讓這些技術成為可赴中投資的標的，才能避免資源外流；同時，也不該讓中國資金來台投資，以避免寄售受到中國挾持。然而，現行的赴中投資禁止的項目、中資來台投資禁止的項目，都還沒修正，使國安法修法對關鍵技術的保護仍未發揮應有功效。