乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」插旗「台南三井Outlet」，並於今(7/26)日正式營運，並自即日起至28日祭出開幕首三日「肉量免費激增」活動以廣招徠。清新風味的夏季限定「香檸鍋」也將於8月6日開賣，讓民眾嘗鮮又消暑。

台灣人不分季節熱愛火鍋，乾杯集團相中龐大的火鍋市場，不畏疫情、持續在全台展店，看好台灣國旅熱，台南為觀光熱點及高鐵特區的持續發展，繼今年2月「乾杯燒肉居酒屋」進駐「MITSUI OUTLET PARK台南」，旗下「黑毛屋」跟進插旗，為黑毛屋台南第二間分店，以平價的定位切入火鍋市場，鎖定追求美味兼具高CP值的家庭、觀光客群。黑毛屋品牌據點已分布在台北、新竹、台南，擴展至第8間分店。自7月人流逐步回溫，週末業績成長表現暢旺，有望為集團挹注強勁動能。乾杯集團總店數達61家，包含台灣41家、中國大陸20家。

對肉品極具堅持的乾杯集團，旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」標榜為老饕的日常鍋物，以「日本和牛680元起、伊比利豬580元起」的親民定位，能以平實的價格就能品嚐到兩大珍稀肉品，深獲許多家庭客、女性的喜愛。店內主打「涮涮鍋」、「壽喜燒」及福岡名物「水炊鍋」、「摩滋鍋」四款日式鍋物，並精選A4~A5日本和牛、西班牙Bellota等級伊比利豬，雲林黑羽土雞、澳洲和牛牛小腸高品質肉品，帶來日本道地鍋物的經典美味。

「黑毛屋台南三井店」74坪空間設置64席次，擁有雙人、四人桌與U型吧檯，暖心暖胃的品牌概念延伸在溫馨的日式和風空間設計中，暖意的茜紅色土壁為主調，與金色牆面交錯，隱隱散發著璀璨奢華感，搭配木質格柵、門簾及葫蘆燈飾等日式傳統元素，營造出台南小日本的用餐環境。隨著服務人員親切的日式招呼語與貼心的服務，讓賓客如回家般倍感暖心與放鬆。

為歡慶新店開幕，黑毛屋台南三井店推出首三日肉量免費升級活動，於7月26日至28日點購鍋物選擇日本和牛或西班牙Bellota伊比利豬即可享肉量免費生一級。點購輕量110g升為標準165g，點購標準份量升為大盛220g。

類熱浪襲台，連幾日體感溫度超過40度以上，黑毛屋特別推薦日本男子夏日必吃的福岡名物「摩滋鍋」，肥美具嚼勁的澳洲和牛牛小腸，沾上清爽的橙醋醬，搭配一杯沁涼啤酒，一口摩滋、一口啤酒的涮嘴組合，在炎熱的天氣裡十分開胃、爽快。另一推薦夏日限定「香檸鍋」，大量的檸檬入鍋，巧妙地運用檸檬酸味，加入馬鞭草、香茅、南薑等南洋食材，散發出清新解暑的草本香氣，復刻出日本廣島最火紅的「檸檬鍋」，消暑又美顏，台南三井店將於8月10日開賣，售價680元起+10％服務費。