巧克力製造商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)周二上調了今年銷售展望，並且宣布今年上半淨利躍升36%，來到1.38億瑞士法朗(約1.43億美元)，以及一項10億瑞士法朗(約10.4億美元)的股票回購計畫。

瑞士蓮預計今年本業銷售為成長8%至10%，營益率約在15%。瑞士蓮此前的財測為全年銷售成長6%至8%。

全球巧克力市場近年來成長乏力，但是瑞士蓮表現優於市場，主要是因為消費者願意為高階產品支付更高價格，以及該公司定期更新具創意的產品。

該知名Lindor巧克力球製造商今年上半本業銷售為年增12.3%，來到19.9億瑞士法朗，並指出在所有市場地區的市占率都有提升。

上半年銷售分布，表現最好為北美市場，占比為37.1%，其次為德國和法國，占比分別為17.1%和7.8%。

該公司股票回購計畫將從8月2日開始，一直持續到2024年7月底。

歐洲的巧克力同業百樂嘉利寶(Barry Callebaut)上周也公布了到5月的近9個月銷售成長7.9%，並指出所有市場地區的需求都強勁。