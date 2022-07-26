一名男網友表示，5月中旬曾開車到彰化找女友，經過一個晚上，車竟被噴滿不明白色液體，無論怎麼清洗都無法復原，他氣得報警處理，2個多月後警方向他表示已找到一名男性兇手，兇手女友稱當天兩人吵架、心情不佳，男友才會買油漆，隨機找路邊一台車子洩憤，超瞎理由讓他超傻眼。

原PO昨（25）日於論壇《Dcard》指出，和女友是遠距離戀愛，兩人固定相隔一段時間見面，5月中旬他開車到彰化找女友，他將車停靠在路邊停車格，沒想到隔天早上牽車，發現整台車被噴滿不明白色液體，無論怎麼清洗都無法去除，他氣得報警。

原PO表示，家人一致認為他的車被噴白漆，是因為停到他人的車位，所以被警告，再加上車本身已經老舊，要他摸摸鼻子就好，沒想到事隔2個多月，警方打電話告知已找到一名男性兇手，但不方便出面，由女友代為處理。

原PO和兇手女友通電話得知，兇手在事發當天和女友大吵一架，心情不佳，買了一罐油漆，隨機選了一台車潑，但沒想到噴出的量這麼多，兇手女友在電話中不斷道歉表示，會負擔全部的清潔費，令他相當傻眼直呼「真的很瞎！」

但洗車場告知原PO，油漆已破壞鈑金及車體塑膠部分，無法保證能夠恢復原狀，若要清潔，費用高達2萬多，他向兇手女友求償3萬6，對方一聽愣住說「經濟能力有限」， 盼求償金額再降低，他只好改口要2萬元，雙方達成共識後，隔天到警局和解，讓他鬆了一口氣，「心中的石頭終於能夠放下」。