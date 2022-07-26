民眾去醫院常順便量血壓，但到底該用哪隻手量測較準，食藥署在其粉專表示，量血壓時，有人喜用左手量、有人愛用右手，若民眾時間較趕，最好量之前血壓比較高的那隻手，若時間允許，最好兩手都量。最正確方式為先安靜坐下10分鐘，左右手各量3次後，取其平均值，每次測量間隔30~60秒，才能獲得最準確的血壓值。

圖／取自食藥署粉專

食藥署表示，血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，當收縮壓高於140 mmHg、舒張壓高於90 mmHg時，就代表有高血壓症狀，高血壓可能會導致中風、心肌梗塞、心臟衰竭、動脈瘤或腎臟病變等重大疾病。

食藥署表示，一般而言，左右手均可測量血壓，但兩手測得血壓值會有些微不同，通常靠近心臟的左手血壓值會高於右手，若兩手血壓數值差距只在20 mmHg內都算正常，若兩手差距超過40～50 mmHg，就需尋求醫師診斷。

食藥署提醒，當測量的血壓值偏高時，先不要緊張，因血壓值會隨身體狀況而變化，一定要多測量幾次，且觀察一段時間。若僅少數幾次測量結果較高，但大多數測量結果未超標時，未必是高血壓，但可能已有潛在高血壓的風險；若大多數測量結果都超標時，則代表有高血壓的問題，應儘速就醫。