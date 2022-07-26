日本「滑冰王子」羽生結弦19日宣布結束比賽生涯，曾奪得兩面奧運金牌的他，決定轉為「職業運動員」的身分並且不再參賽，但他向支持者喊話，這並非句點。羽生結弦本身的超高人氣，令外界期待他未來轉型後的發展，有人推測若出道羽生結弦當演員，將在演藝圈掀起一陣旋風。

據日媒《News Postseven》報導，現年27歲的羽生結弦目前所得到奧運2連霸紀錄，光是現在拍廣告酬勞，就已經高達「1億日幣（約台幣2200萬元）」，是運動員最高等級，未來轉型職業選手，將會帶來更巨大的收益。有體育報主管分析，期待他當演員的聲音很多，「今後可能會有電影的演出邀約，加上女粉絲也很多，未來席捲演藝圈的可能性很大」。

事實上，羽生結弦已經在電影露面過，2016年電影《殿下萬萬稅》中他扮演仙台藩主「伊達重村」，當時就已經被外界視為出道當演員。他透露當初接拍電影，是因為自己家鄉是宮城縣，想為家鄉的鄉親盡一份心力，就爽快答應。

雖然羽生結弦並未明確公布未來職涯發展，前滑冰選手渡部繪美表示，若羽生結弦接演冰演秀，他的演出價碼，預估「一場超過1000萬日幣（約台幣220萬元）」。通常金牌選手出身通常一場100萬日幣（約台幣22萬元），相當於一般價碼的10倍跳。許多滑冰選手轉職業後，演出價都翻倍，如另一位滑冰天后淺田真央，因此推測羽生結弦的酬勞今後將會超越天后的數字。