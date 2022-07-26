震撼! 漢光演習重頭戲 大規模海空聯合作戰操演登場│中視新聞 20220726

國軍漢光38號演習今天進行近年來最大規模「海空截擊作戰」操演，總統蔡英文以三軍統帥身分登上基隆級艦全程視導，海空軍也分別實施標準一型飛彈、反潛火箭、深水炸彈、5吋艦砲、以及空對空飛彈實彈射擊，但幻象戰機發射的魔法短程空對空飛彈卻意外脫靶，讓場面有點小尷尬。

空軍4聯隊IDF戰機發射響尾蛇飛彈。(軍聞社提供)

成功級艦實施標準一型對空飛彈射擊。(軍聞社)

今天演習是總統蔡英文任內第二次登艦進行視導，上午接近8時許，蔡英文車隊進入蘇澳中正基地，一旁還出動雲豹8輪甲車護衛，軍港內也有也派遣2艘M109特種作戰突擊艇在港區警戒，基地制高點也佈署剌野戰型針飛彈，進行港口防空警戒。

濟陽級軍艦發射反潛火箭。(軍聞社)

劍龍級潛艦實施緊急上浮。(軍聞社提供)

基隆級艦進行5吋艦炮射擊。(軍聞社)

上午操演支隊納編基隆級艦、成功級艦、康定級艦、濟陽級艦、錦江級艦、沱江級艦、光華六號飛彈快艇、海巡成功艦、劍龍級潛艦及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16、幻象2000 及 IDF 戰機等海、空軍兵力參演。

軍方結合想定執行要港防空作戰、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰，並實施標準一型飛彈、反潛火箭、干擾彈、5吋砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊及深水炸彈施放。

空軍則派出7個聯隊戰機參加，包括IDF經國號戰機、F-5戰機、幻象戰機、F-16V（Block20）戰機、P-3C反潛機等。另外，海巡署則派出安平級艦，首度在國人眼前發射中科院研發的「鎮海火箭彈」。

在操演過程中，所有精準武器均命中目標，僅有幻象戰機發射的魔法短程空對空飛彈脫靶，成為現場的小插曲。