台中市幼兒莫德納疫苗施打率3天來已達17.8％。（資料照）

中央為鼓勵年長者踴躍施打疫苗，祭出500元禮券催打氣，獎勵政策將在月底到期，台中市長盧秀燕26日在市政會議上宣布，28、29兩天將加開46處快打站，安排62場次為全市符合資格的7萬多名長輩施打第4劑莫德納疫苗；此外，22日全面開打的幼兒疫苗，施打率達17.8％，居六都第一。

盧秀燕表示，中央宣布65歲以上長者接種獎勵延至7月31日截止，為維護全市約7萬名長輩權益，規畫在7月28、29日開設長者快打站，符合資格者完成接種後，可獲得500元禮券及免費2劑快篩試劑，將在留觀區由工作人員統一發送；區公所將統一造冊、發放接種通知單，請長輩們按通知時間、地點前往接種。

民政局長吳世瑋說明，若65歲以上長者、55歲以上原住民，有第1劑至第3劑疫苗補打需求，也非常歡迎前來接種；此外，設籍台中、卻與外縣市子女親友同住的長者，如已在外地打完第3劑，因民政系統無法造冊而未獲通知，同樣可攜帶小黃卡、身分證及健保卡，自行直接前往鄰近快打站打第4劑。

吳世瑋指出，近日天氣酷熱，此次快打站設置除規畫在公所、鄰里活動中心，還有14站點安排在校園體育館、禮堂等大型場域，備有冷氣空調或水冷扇，報到區、留觀區，也妥適規畫長者休息等待區，戶外空間也將視現場環境搭設遮陽、遮雨棚，並於排隊動線，盡量設置風扇，讓長者安心等候接種。

盧秀燕補充，台中市幼兒莫德納疫苗22日起，在醫療院所、快打站同步開打，至26日上午8時止，共施打1萬5642名幼童，快打站施打1萬1968名幼童，醫療院所預約施打3674名幼童，施打率約17.8％，居六都第一。

盧秀燕說，感謝醫護、學校、區公所、警察與各局處同仁互相支援，針對親子族群的需要，提供非常優化、友善的空間及設施，在快打站布設哺乳室、尿布台、親子廁所、冷氣設備及卡通活潑的裝飾等，種種貼心又溫馨的布置，讓家長和孩子彷彿置身遊樂園，也讓本來困難的幼兒注射，變得輕鬆愉快，也因有口皆碑，讓施打率明顯提升。

她表示，截至今日上午8時止，統計全市第一劑接種人數271萬6103人，涵蓋率97.03％；第二劑接種人數253萬2201人，涵蓋率90.46％；第三劑接種人數208萬3614人，涵蓋率74.43％；第四劑接種人數23萬1049人，涵蓋率8.25％，絕大部分是六都第一。