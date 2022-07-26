兩名山老鼠竊取珍貴肖楠木，總重74公斤，市價約15萬。（保七警方提供／邱立雅竹縣傳真）

一名員警攔查黃姓山竊嫌時，竟遭對方騎機車催油門衝撞，導致膝蓋受傷。（保七警方提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣一名黃姓男子因缺錢花用，邀請鄰居葉男一同去尖石竊取肖楠木，因小貨車停放時間太長過於醒目，讓林務局巡山員起了疑心，遂報警處理。警方現場攔查時，竟遭黃嫌騎機車衝撞，導致膝蓋受傷，葉男則因倒車逃逸時翻下邊坡，趁夜色逃逸無蹤。黃男與葉男共竊取肖楠木74公斤，市價約15萬，警方將黃男依妨害公務罪、森林法及刑法竊盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

擁有竊盜與毒品前科的黃男因缺錢，揪鄰居葉男一同上山竊取珍貴林木，兩人日前趁夜間分別騎乘機車進入尖石鄉竹東事業區水田林道國有林班地，竊取重達74公斤的珍貴林木肖楠，並將盜伐的肖楠木及作案工具機車、鏈鋸放入自小貨車車棚內。由於小貨車出現在山區偏僻處又停放多日，相當顯眼，也讓林管處巡山員起疑，懷疑有人在林班地盜伐，遂向警方報案。

保7總隊第5大隊新竹分隊警方獲報後，會同林管處人員前往埋伏查緝，在23日午夜時於尖石鄉竹58縣道4K處，發現1部自小貨車及1部機車行跡可疑，攔查時，黃男竟騎著機車直接衝撞警方，造成攔查員警右腳膝蓋擦、挫傷，仍為員警奮力當場逮捕。

另一名嫌犯葉男則駕駛自小貨車迅速倒車準備離開現場，卻不慎翻落道路墜下約5公尺高邊坡，趁夜摸黑逃逸。警方在葉男遺留現場的貨車車廂，另起獲自國有林班地竊取的3塊肖楠木、鏈鋸、智慧型手機及普通重型機車1輛等犯罪工具。該批肖楠木重達74公斤，依市價估算高達15萬元。

警方表示，看黃男及葉男的作案手法，「應該是竊盜老手了」，兩人應屬竊盜集團同夥，並指出兩人均有毒品前科，恐是因為缺錢才起賊心，上山盜取國有珍貴林木變賣。全案訊後依妨害公務罪、森林法及刑法竊盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦，並持續追查葉男下落。