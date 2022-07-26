警方即時勸阻6人赴柬埔寨。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

近期民眾遭誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐團、限制人身自由的案件層出不窮。刑事局國際科日前在偵辦人口販運案，分析數據發現，有人蛇集團利用臉書社團「臨時工」群組，以每日5100元高薪徵求水電工，實則誘騙民眾前往柬埔寨西港從事詐騙等不法活動。

國際科20日緊急派員到桃園國際機場，發現由兄弟、母子及朋友所組成的6人團正在櫃台辦理報到手續，其中有3人是第一次出國，神色略顯不安。

幹員盤查確認旅客身分，並將他們帶至航警局保安大隊懇談，得知6人從未與招募人見過面，也沒有任何工作契約、保險等，僅利用網路聊天，即由對方訂好單程機票，準備前往柬埔寨西港。

警方提醒這種應徵詐騙手法，舉出多起民眾在柬國遭拘禁、毆打案例，6人才決定取消行程，感謝警方即時救援。

警方表示，人蛇集團只求將求職人送出國即可獲利，已改變傳統以「博弈客服」為廣告的招攬方式，將觸角伸展至各行各業，以網路求職時，應更加小心謹慎，以免成為遭人口販運對象。