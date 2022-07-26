大陸積極發展半導體產業，華爾街日報報導，大陸在先進製程晶片領域，一直以來比不上美國、台灣、韓國的晶片製造商，加上美國限制大陸購買先進製程晶片生產設備，更使其發展受限。在此情況下，北京政府正全力發展成熟製程，預估興建晶圓廠數量將達世界第一，未來許多企業不得不向大陸購買晶片。

報導指出，大陸擴張晶片產能速度為全球最快，根據SEMI國際半導體產業協會統計，預計在2024年之前，大陸將有31座晶圓廠投入量產，這數字比台灣的19座、美國的12座還多，名列全球第一，可以顯見北京政府集中火力在成熟製程晶片技術上。

報導引述晶片行業研究機構Omdia駐上海的研究總監Hui He說法指出，成熟製程晶片廣泛用在汽車、智慧型手機以及其他電子產品的電源晶片，分析大部分電子產品不需要使用先進製程晶片。

報導提到，除大陸以外，全球晶圓代工商都避免擴充成熟製程產能，主因在於先進製程產品利益更高，以台積電來說，第二季法說會指出受惠於7奈米需求強勁，毛利率達53%，顯示台積電專注於先進製程發展。

根據諮詢機構 International Business Strategies Inc.數據，預估到2030年，市場對28奈米製程需求是現在兩倍多，金額將達281億美元，雖然目前大陸28奈米產能僅佔全世界15%，但到2025年，預估將翻倍成長達40%。

報導稱，北京政府藉由發展成熟製程，將提高國家重要性，其他國家也不得不向大陸採購晶片。

資深媒體人唐湘龍則於《飛碟早餐》節目中分析指出，雖然大陸在半導體發展還沒達到尖端，但成熟製程方面都已經追上，預期未來幾年整體半導體業，將迎來大陸成熟製程晶片的大屠殺，相關產品恐進入空前競爭，甚至會被大陸掃地出門，對於台積電等公司，都會有很大的衝擊。