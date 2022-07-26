施工單位除準備基本的三牲四果牲禮，還獻上陳永華參軍喜愛的高粱酒祭拜。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（第一排左三）親臨上香，盼完工後周邊環境升級，使後人更便利造訪。（張毓翎攝）

位於台南市柳營區果毅後的歷史建築「陳永華墓原址及墓碑」，將展開周邊景觀修復工程，26日舉行動土典禮，施工單位除準備基本的三牲四果牲禮，還獻上陳永華參軍喜愛的高粱酒祭拜，市長黃偉哲親臨上香，並感謝民間志工朋友平日協助整理維護，盼完工後周邊環境升級，使後人更便利造訪。

被稱為「鄭氏諸葛」的陳永華，明鄭時期，輔佐鄭成功、鄭經父子治理台灣有成，發展鹽業、建廟興學、拓展海外貿易等，對於台灣貢獻良多，1680年去世後與夫人合葬在柳營果毅，清朝領台後，歸葬福建同安，其棺柩雖在清朝初期即已遷葬至大陸福建，但原址所留存的明鄭時期墓碑，依然是陳永華在台的重要歷史見證。

陳永華墓在棺柩遷移後，疏於管理與整理，墓碑直至1929年日據時期才在荒煙漫草中被發現，移回原墓地重建。1971年原台南縣政府撥交由陳氏宗親會重修為衣冠塚，1976年收回管理，並建置涼亭與解說牌。2010年陳永華突然顯靈委託台南商人林志隆修墓，此事經媒體披露，獲原縣府文化處重視，合力進行墓埕修復及環境整理。

市府文化局表示，此次修復工程，包含陳永華墓和既有的涼亭、步道修復，后土與石頭公改善，以及新增陳永華紀念入口廣場、竹簡入口意象、無障礙步道，規畫和施工經費總計500萬元，預計今年12月完工；結合鄰近景點，更能串聯為知性旅遊路線。

黃偉哲說，台南是一個充滿歷史、文化的地方，許多先祖的古蹟都值得一訪再訪，今天他帶著崇敬的心來參加此次動土典禮，陳永華墓園區雖然在柳營區較偏僻的一隅，但還是不希望墓區淹沒在荒煙蔓草之間，所以這幾年來，不僅有民間投入幫忙整理環境，公部門也應該盡一己之力，把周邊環境更優化。