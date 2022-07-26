商研院CDRI持續改革創新，營運規模5年來翻倍成長。因應業務服務版圖日益擴張、人才升級編制持續增加，於「台北華爾街」的松江南京商圈打造第二辦公室，並於25日下午正式揭牌啟用。

商研院第二辦公室坐落於大台北商業服務業與金融商圈匯集核心區的南京東路三段，附近因銀行等金融機構林立，擁有「台北華爾街」美譽，目前將由「行銷與新媒體研究所」與「人工智慧服務綜合研究所」2所進駐。

商研院表示，第二辦公室將結合現有的北部、南部院區及中部辦公室等3個服務據點，除將更壯大服務陣容外，更可加速拓展推動台灣商業服務業的產業升級，提升國際競爭力、協助中小企業邁向高峰。

商研院董事長許添財表示，第二辦公室入厝開幕，具有擴張發展的歷史意義。過去，無論是走過艱辛或歡呼收割，永遠勿忘初衷、也不能失去熱情。

許添財說明，商研院以全方位發展台灣服務業為職志和使命，不斷幫助業者痛點與問題找到解決方案，並以研發創新價值的策略與商業模式，協助國家「服務導向新經濟」發展注入動能與活力。唯有這份熱情與使命感，才能讓生命的智慧與勇氣源源不絕，不斷提升。

商研院副董事長張平沼表示，2007年商研院成立時，是在他推動下、並獲得行政院長蘇貞昌的大力支持所成立的國家級服務業研發智庫，此次第二辦公室的揭幕啟用，對商研院而言是別具意義的全新開始。

商研院院長王建彬亦指出，第二辦公室象徵商研院邁入嶄新里程碑，更代表業務擴張與成長展望，讓同仁樂在知識服務的成就感。同時，也希望帶來商研院新業務、新服務、新客戶、新市場與新績效，期許有更高的品牌知名度、更好的客戶滿意度與忠誠度。