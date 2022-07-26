TrendForce調查顯示，今年第二季全球電視出貨量達4,517萬台，季減5％，年減6.8％，自2012年以來，除了自疫情剛爆發時生產大亂導致出貨大幅衰退外，首次第二季出貨量低於4,600萬台的新低。而受到通膨與俄烏衝突持續影響，消費力道減弱造成庫存水位攀升，下半年電視出貨旺季不旺已成定局。TrendForce再次下調今年電視出貨量至2.02億台，年減3.8％，若品牌廠促銷結果不如預期，不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。

今年電視面板價格和航運費用皆有顯著的下跌，有助於品牌增加終端市場的促銷活動。但歐美地區壟罩在高通膨的環境下，終端買氣不佳庫存持續攀升，因此去化庫存已是品牌今年首要目標。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區為北美和歐洲，分別占其出貨量近5成，首當其衝。三星電子今年將面臨3,800萬台出貨保衛戰，年減8％。LG電子雖然在OLED電視出貨量維持小幅成長，但受到LCD電視需求快速滑落，全年出貨量難逃衰退命運，達2,574萬台，年減11.6％，使得LG電子首次在LCD電視出貨排名滑落至第四名。

海信挾子品牌Vidda主打高性價比產品，在大陸市場成功獲取年輕與小資族群的喜好，預估可帶動海信今年出貨量達2,276萬台，年增4.3％，不僅是五大品牌唯一成長的品牌，同時首次站上LCD電視出貨第二名的位子。TCL近年積極耕耘海外市場，目前外銷比重已達75％，但今年遭逢歐美地區需求不振，間接影響TCL出貨量達2,180萬台，年減3.6％。小米雖然內銷市占率逐漸被Vidda搶食，所幸今年印度市場需求回溫，支撐今年出貨持平坐收，達1,306萬台。

今年電視終端銷售疲軟，但在面板廠新產能仍持續挹注下，造成電視面板和整機供需比例擴大至35％，是近5年供過於求最為嚴峻的一年。造成LCD電視面板價格自去年下半年持續下跌，這一年的跌勢讓LCD電視價格不僅是跌破2019年的低點，同時貫穿現金成本。TrendForce預估，LCD電視今年出貨量約1.95億台，年減4.1％。

反觀OLED電視主要供應商LG Display今年透過產品規格提升維持報價，卻造成OLED與LCD電視面板價差持續拉大。以55吋UHD面板價格而言，這一年內兩者價差從1.8倍擴大至4.8倍，除了造成今年三星電子推遲量產時程，同時也讓OLED電視年增率收斂至個位數，僅7.8％，達723萬台。其中LG電子在OLED電視市占率達58％；SONY維持2成；三星電子最終因推遲白光OLED電視上市一年，今年僅剩QD OLED撐腰，市占率達6％。