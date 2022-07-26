因為新冠肺炎疫情停辦兩屆的BWF超級300系列台北羽球公開賽，今年順利在防疫規定下於台北和平籃球館復辦，最終也由周天成、戴資穎為寶島拿下男、女單打冠軍，男雙「麟洋配」也進帳亞軍，加上周末假日吸引爆滿球迷進場為選手歡呼，再一次展現羽球運動在國內受歡迎程度，不過也因此受到更多批評，中華民國羽球協會也做出回應。

中華羽協表示，今年台北羽球賽後至今仍有不少網路不實消息，中傷努力舉辦這場賽事的所有人員，其中許多網友質疑，為何這次台北羽球公開賽沒有實施「鷹眼系統」讓球員挑戰，協會也特地還原事情始末，由於台灣目前實施高規格的防疫規範，所有入境台灣的旅客，登機前都需出示PCR檢測陰性報告。負責操作鷹眼系統的工作人員，不少人都在台北公開賽的前一站新加坡確診，因此無法來台。

而根據世界羽聯（BWF）的規範，每一場比賽的鷹眼系統，都必須由合作廠商的工作人員進行操作和判定，因此就算器材已經準備妥當，但由於許多工作人員確診無法來台，導致台北羽球公開賽呈現無人可操作鷹眼系統，中華羽協雖然緊急去函世界羽聯，希望能派遣後備人員來台，只可惜世界羽聯回覆時間太過匆促，因此無法成行，所以就算器材早已準備妥當，但因為無人可以操作，因此協會只得放棄使用鷹眼系統。

中華羽協補充，根據比賽等級，超級300系列並不強制一定要安裝鷹眼系統，六、日兩天賽程可以主動申請使用鷹眼，而鷹眼系統（Hawk-Eye）是AI、光學攝影、電腦視覺技術的結合，由英國漢普郡羅姆西的馬諾爾研究公司（Roke Manor）的工程師在2001年開發，當時是西門子在英國羅姆西的子公司，工程師霍金斯（Paul Hawkins）和薛利（David Sherry）向英國提交了一項專利，協會原本就已經規劃台北賽4強和決賽時使用鷹眼系統，因為新冠疫情影響、操作人員無法來台，才讓原本就準備的鷹眼無法派上用場，望球迷周知。

另外，也有許多球迷質疑，賽後頒獎典禮原本應該是主角的獲獎選手，卻都被頒獎人員擋住，羽協澄清，一切都是拍照角度問題，只要在場中央拍照，選手都站在頒獎台上，不會有被擋到的問題，且賽後主辦單位和相關行政官員，甚至是比賽的主要贊助商，都會在頒獎時和獲獎選手合照留念，得獎選手拍照流程，依序為冠亞軍選手與貴賓合影、冠亞軍選手合影、冠軍獨照，以上皆依照國際賽事慣例。