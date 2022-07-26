丸田砲台位在二本松下方台地，目前只剩標示牌指示遺跡。（謝明俊攝）

丸田砲台位在二本松下方台地，目前只剩標示牌指示遺跡。（謝明俊攝）

原有二本松駐在所現已改建成二本松解說站及丸田砲台文史館。（謝明俊攝）

二本松駐在所及丸田砲台位在司馬限林道制高點，可遠眺控制山下泰雅族大安溪畔北勢群部落。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動將二本松及丸田砲台舊址列為有形文化遺產。（謝明俊攝）

日本於1895年派兵進占統治台灣後，日兵為了監控防範現今泰安鄉南3村泰雅族北勢群9大部落抗日行動，選在司馬限林道旁制高點的二本松建造丸田砲台，目前丸田砲台舊址只剩遺跡，雪霸國家公園管理處在原二本松駐在所原址，改建成丸田砲台文史館，苗栗縣政府為保存這段歷史，推動將二本松等舊址列為有形文化資產，特別舉辦公聽會聽取部落長老意見。

泰安鄉天狗部落通往雪見休憩中心，中途會經過二本松，二本松泰雅族本名為「柏里洪」是門戶之意，也就是通往北坑溪的要道，日人占據台灣設置二本松駐在所，以監控居住在大安溪沿岸的泰雅族北勢群9大部落。日人並在二本松駐在所下方的台地建築丸田砲台，以隨時鎮壓泰雅族人抗日行動，後國民政府來台後，將二本松駐在所改為松安派出所，後毀於921地震，2008年由雪管處改建成二本松解說站及丸田砲台文史館，以紀念這段歷史，而丸田砲台業已消失，僅能以象徵性遺跡標示牌展示。

苗栗縣文觀局表示，1911年，日本總督佐久間進行理番事業，組織大規模討伐部隊，威嚇鎮壓原住民，同年4月至6月間討伐北勢番（即現今泰安南三村一帶），4月24日警部補丸清田在盡尾山南麓殉職，後來日人設立二本松下方砲台就以丸田命名，用以監控居住在大安溪畔的北勢群原住民部落。

文觀局長林彥甫指出，砲台的存在，是展顯大安溪北勢群泰雅族祖先捍衛土地家園、傳統文化的象徵，來紀念泰雅族北勢群先人，呈現泰雅族祖先犧牲的真實故事，為讓地方族人及民眾充分了解有形文化資產的登錄基準與流程，文觀局特辦理公聽會，讓大家更了解有形文化資產登錄保存的價值與目的。