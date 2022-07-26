大陸草根演員王寶強2016年深夜自爆老婆馬蓉和經紀人宋喆有「不正當兩性關係」，離婚官司打了2年直到2018年才正式離婚，近年王寶強傳出和世界小姐出身的馮清交往，近日有網友曬出一組王寶強和朋友合影的近照，可見他戴著金屬框眼鏡，過去的土味全無，搖身變成斯文型男，還有人說撞臉汪小菲，判若兩人的容貌讓人嘖嘖稱奇。

王寶強過去演出《人在囧途之泰囧》、《道士下山》等電影走紅，2009年他和「西北大學校花」馬蓉結婚，生下一子一女，原本給人幸福形象，2016年他卻閃電發文自稱被戴綠帽，還傳出名下財產一度被馬蓉騙光，當時出動王寶強過去在少林寺的前輩發聲，表示願意借錢給王寶強打官司，網友也大多力挺男方。

王寶強過去常演出草根角色。（圖／翻攝自王寶強微博；取自新浪娛樂）

2018年法院判定王寶強與馬蓉離婚成立，財產一人一半，也就是馬蓉獲得王寶強一半家產，約2億台幣，而當時網上傳出王寶強曾對馬蓉施暴，對此王寶強對發文網友提起告訴，去年5月北京互聯網法院公布王寶強網路侵權糾紛一審民事判決書，內容表示事件發生時，馬蓉方面存在非法入侵王寶強住宅的事實，而王寶強並未毆打女方，故判決發文網友須賠償4萬多元人民幣，約10萬台幣。

王寶強近照曝光。（圖／取自新浪娛樂）

而王寶強恢復單身後，一度傳出與馮清交往甚至秘婚，但王寶強否認，近日據《新浪娛樂》報導，最近一組王寶強的自拍照流出，可見他穿著白色襯衫，戴上金屬框眼鏡，不知是否是濾鏡效果，皮膚變白變好，五官也更加精緻，眼睛變大，過去草根味氣質全消失，整個人像脫胎換骨，有人點名像汪小菲、朱亞文，其他網友則說：「美顏開得好大」、「王寶強也老來俏了？」、「完全看不出是王寶強」、「所以真的再婚了嗎」。