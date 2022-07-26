新北市長侯友宜今（26）日下午前往林口辦理行動治理座談會，對於台北市長柯文哲今天接受網路節目專訪時，預言侯友宜將在2024年以無黨籍身份參選的發言，侯友宜回應，自己目前是市長，每天還是好好拚人民關心的大小事，以市政工作為主。

侯友宜表示，自己現在是市長，每天市政行程滿滿滿，像是早上先開道安會報，又參加環境認證頒獎，下午則是到林口、泰山與里長座談，侯強調，要把握任期的最後一段時間好好打拚，趕快解決還沒做好的事情，符合人民的期待。

至於未來競選團隊的架構是否與2018一樣，侯友宜回應，市長最重要的是為市民服務，新北市400萬市民都是他的「頭家」，「他們的事情就是我的事」，所以自己最在乎的就是這400萬市民的需要的是怎樣把新北市帶到一個更好的未來，因此透過里長、鄰長乃至市民本身，不斷去暸解他們的心聲，讓大家一起來面對問題、解決問題，這些市民都是在整個過程中，讓城市進步最重要的關鍵。