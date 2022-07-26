林智堅新竹市長任內的重要政績、改建完工重新開幕的新竹棒球場近日爆出許多疏失，然而自稱旅美教授的「翁達瑞」硬拗稱「球員受傷是常見的皮肉之痛」，對此，時事評論員、新北市議員參選人李正皓今（26日）在臉書指出，新竹棒球場一案同時影響了桃園、新竹、台中的選情，而翁的言論恐將「一翁殺三市」！

「翁達瑞」今在臉書針對新竹棒球場發生場地造成球員受傷一事，稱現在只有三位球員受到皮肉之傷，而球員在棒球賽上受傷，「這是稀鬆平常的事」，而且跟場地扯不上關係，更沒有暫時停賽的必要。

李正皓在臉書以「要當側翼是個人選擇，但硬拗成這樣，傷害的是民進黨的社會信任基礎」，直言新竹棒球場一案比論文門還嚴重，「不用說什麼大道理，棒球在台灣就是很特殊的存在，而也因為如此，林智堅、新竹市長參選人沈慧虹都在第一時間道歉，而身為中華職棒會長的立院副院長蔡其昌也在第一時間要求改善、停賽。

李正皓指出，此事件將同時影響桃園、新竹、台中三個市的選情。而「翁達瑞」稱「球員受傷是常見的皮肉之痛」的硬拗，「真的是『一翁殺三市』」。他直言林、沈與蔡三人看到翁此篇文章「保證會當場哭暈」，因好不容易正慢慢降溫的危機，因為翁的一篇文章，又被炎上炒熱，「真的是莫名其妙！」