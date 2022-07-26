北市金華街上的錦町日式宿舍群，26日舉行修復動工儀式，營運團隊大樂司文創股份有限公司正式投入修復活化，工期約1年，耗資逾2億元經費，文化局表示，未來營運團隊規畫透過開放空間、藝文展覽及餐飲體驗，重塑過往錦町的文化意象。

錦町日式宿舍群為日治時期建立的中等階級官舍宿舍群，於2007年公告登錄為台北市歷史建築，格局為日式住宅風格，外觀編竹泥牆外貼雨淋板、屋架為木桁架、屋面舖日式黑瓦，總體為木結構建築，當初為符合台灣氣候，建築配置為南北向，建物內外部空間仍保有日式建築的特色。

文化局副局長田瑋表示，希望不只房子好，也能跟周邊里民有良好互動，當時曾被抱怨像鬼屋，好幾處當初沒有錢修復，後來才獲近2億元修復活化，柯市長日前也說希望人不要一下來太多，希望慢慢來，怕一下湧入太多人把氛圍搞壞。

錦泰里長范燕淇表示，錦泰里是很有文化底蘊的豐富社區，希望文創園區能跟社區共創共好，有個美好的未來，生意也能蒸蒸日上，也盼願意接手房子的營運團隊能敦親睦鄰，居民生活不會受到干擾。

文化局說明，營運團隊投入為期約1年工期，耗資逾2億元經費修復活化，規畫以1920年代後的在地風土為根基，保留歷史建築的人文底蘊，打造無障礙空間及景觀步道，使民眾沉浸於文化地景，並透過文史展覽、藝文講堂，與日式餐飲文化，鼓勵在地故事傳唱，加深錦町周邊與在地居民的情感與歷史羈絆，再造歷史文化新據點。

文化局表示，盼未來錦町日式宿舍群可與金華街將於今年9月開幕的「原台北刑務所官舍」相互輝映，形塑為全台北市最大的日式宿舍群保存區域，並串連周邊包含林務局局長舊宿舍、台灣大學潮州街7號、9號等日式房舍文化資產，都將於5年內加入修復及營運腳步，打造文化路徑的都市再生。

文化局說明，「老房子文化運動計畫」實施迄今，截至今年底預計將有22處老房子因民間熱忱投入，得以重生並對外開放，豐富台北的文化魅力。