汪小菲除了與大S離婚的相關新聞成為話題外，他與網紅張穎穎過從甚密甚至可能結婚的傳聞也備受關注，本月19號兩人被曝光穿了情侶鞋，並一起跟名人夫妻檔晚晚、林翰一起吃火鍋，此事引發討論，讓張蘭的直播中出現相關提問，她雖未指名道姓回應，但卻突然脫離原本在講的主題，說出「不要二手貨」，被認為是在暗指張穎穎，先前甚至數度在直播中說不喜歡張穎穎，將她比做臭蟲，如果靠近兒子汪小菲，她會把對方彈開。

張蘭在本月24號直播時，曾說過：「如果家裡進了蒼蠅蚊子，就會打死它，肯定不會放出去」，被推測是指不會讓張穎穎過門，有網友在留言區表態批評張穎穎「小家子氣」，張蘭點讚了該則留言，甚至點讚了另一則分析普通女生的骨盆跟張的骨盆有所區別的留言，被吐槽連這樣的言論都贊同，「可見張蘭多麼厭惡這個準兒媳張穎穎」。

張穎穎作為網紅，特點就是外型亮眼，不但臉蛋精緻，身材也是一等一，她分享的日常照也多是在嶄露火辣曲線，因此張蘭贊同了「骨盆說」，被指是在應和張穎穎經常受到的批評「只會賣弄身材」，張蘭還提及，自己的兒子汪小菲「適合更好的，適合善良的女生」，笑稱母子倆都看顏值，盛讚汪小菲就是基因好，因為爸爸比他還帥。

張蘭直播的言論經常成為熱議焦點被瘋傳，也許張穎穎也有聽說，因此在她最新分享的影片中，張穎穎分享如何瘦身、變美的秘訣，其中有個網友的留言登上熱門評論，「我只想跟你一樣，釣大佬，過上有車有房的生活，教教我好嗎？」，張穎穎還真的回覆了，並引發討論潮，紛紛有人應和她，「年輕漂亮身材好，有心機」、「首先你得跟人家一樣，高瘦白」、「這不是張老師授課了，第一步得瘦腳踝」，張穎穎也笑呼：「哈哈哈哈哈哈你說得對」，由於張蘭才疑似諷刺張穎穎愛賣弄身材，隨後她卻大方分享釣金龜婿的大招，被認為是在挑釁未來婆婆，事實上張蘭也沒辦法阻止兒子與張穎穎談戀愛，但兩人若要走到結婚這一步，仍需要時間多瞭解。