民進黨桃園市長參選人林智堅近日為了新竹棒球場事件二度道歉，但一名自稱旅美教授的「翁達瑞」分析，中華職棒3名球員受傷，「都是運動常見的皮肉之痛」，認為是中華職棒為此停賽小題大作，「而且背後有不良的政治動機」。文章一出引發各界罵聲連連，資深球評許維智則認為，危機就是轉機。

翁達瑞在臉書發文表示，3名受傷球員包括張祐銘在跑壘過程中跌倒、劉基鴻處理滾地球時傷到手指、林哲瑄在飛撲接球時左肩挫傷，「這3起球員受傷事件看起來不嚴重，都是運動常見的皮肉之痛，而且很難跟球場扯上關係。球員跑壘跌倒不會只發生在新竹棒球場」。

翁達瑞並提出兩點認為球員工會停賽不尋常，「3位球員的傷勢輕微，顯然停賽的原因不在傷勢，而是『2天3位』的數字太嚇人」、「2天3位的驚人數字只出現在新竹球場，所以必須停賽避免更多球員受傷」。

翁達瑞以美國職棒波士頓紅襪隊為例，最近3場比賽分別有2、2、4位球員受傷，若此數字具代表性，為何未聽說美國職棒的球員工會因球場安全疑慮宣佈停賽。「我的答案是『中華』職棒的球員工會小題大作，而且背後有不良的政治動機」，因為新竹棒球場改建是民進黨政績，有助年底縣市長選情，於是眼紅的國民黨試圖顛倒成弊案。

翁達瑞痛批，「為了抹黑新竹棒球場，『中華』職棒的球員工會竟然大張旗鼓宣布停賽。講白一點，停賽是為了政治鬥爭，不惜傷害球迷的感情、打擊球員的士氣、減損球團的收入，擾亂媒體的轉播。這就是球員工會停賽的真相！」

資深球評許維智則回應，「台灣公共工程是系統性問題，營建的單位是外行，我問過球團、聯盟與總教練，現階段的確不適合作為職業場地」，藍營撿到槍做政治攻擊，但林智堅、新竹市政府第一時間出來承認錯誤反而是加分。

許維智強調，危機就是轉機，「新竹市球迷基本上是感謝能重建這座已有46年歷史的舊球場，若沒改建，何時再有職棒球賽，這是一座有特色的球場，球迷自然會買單進場！」

另外許多網友也紛紛批評，「笑死了，未達職棒球場比賽標準不能停賽？原來你的比賽標準還停留在30多年前的草創？你講到3個人受傷，是不是少了一個林智勝啊？還是在翁大教授眼裡，林智勝不算球員？」、「真會掰觀眾席的油漆脫落，視野不佳，廁所門裝反，放置流動廁所地面亂七八糟，草皮種植不實，平整度不好，跟台北棒球場比較，差距很大，睜眼說瞎話，什麼博士，腦一綠就殘了嗎！」、「麻煩敎授多發點文這樣大家才有茶餘飯後好笑的話題謝謝敎授」。