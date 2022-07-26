臺中港職場教保中心室內模擬圖。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄港職場教保中心室內模擬圖。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

臺灣港務公司為配合「0-6歲國家一起養」政策及「我國少子女對策計畫」，於基隆、臺中及高雄等3處，建置職場教保中心，提供員工孫、子女優先登記就讀，強化企業育兒友善環境及家庭支持功能，並將名額開放外部幼兒就讀，減輕爸媽育兒負擔，目前登記狀況踴躍。

臺灣港務公司於基隆港、臺中港及高雄港3處設置職場教保服務中心，各職場教保中心招收名額為60名，收托年齡為2至6歲幼童，委託由具有幼教專業經驗之外部非營利法人經營管理，基隆委託由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」、臺中委託由「財團法人星光教育基金會」，高雄則委託由「社團法人高雄巿社區教育協會」，3處非營利法人經營團隊均與臺灣港務公司完成簽約，預計於今年8月中旬起陸續開班營運，正式提供托育服務。

教保中心內部裝修及外部環境均以幼兒需求為發想，如基隆港職場教保中心特別規劃廣大的戶外遊戲空間，中心所在建築物其餘樓層未來招商方向，將結合親子餐廳、書坊、才藝班、安親等產業，整合家庭、親子相關資源，目前已登記21名；而臺中港職場教保中心為全新建物，基地面積約為1300坪，並規劃有不同功能之獨立空間，可因應各類教學模式調整，目前已經登記58名，接近滿額。

至於高雄港職場教保中心位於高雄港旅運中心2樓，是眺望高雄港區景色的最佳位置，室內主要運用色彩明亮的淺色調，整體設計強調通透性，與港區第一排的無敵海景互相搭配，並將結合海洋、港口等區域條件，發展特色教育，建構小朋友對於國際、世界觀雛形概念，目前也已登記40名。

臺灣港務公司表示，建置職場教保服務中心除為配合國家重大政策，透過教育資源共享，促進港務公司與社會家庭連結，支持年輕家庭生養、撫育下一代，提供讓家長安心、小朋友開心的友善育兒環境。