交通局參考韓國經驗，於南桃園交流道西向匝道口規畫新式「彩色指引標線」。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

為提升機車行駛指引，減少匝道口前交織衝突，桃園市交通局透過行車動線指引、汽機車分流管制及重新配置大興西路三段匯入西向匝道前車道等措施，尖峰時段汽機車爭道情形已大幅減少，但仍偶有部分機車誤入，這次參考韓國的經驗推出「彩色指引標線」，22日完成劃設後車潮更順暢。

交通局表示，大興西路三段往中壢方向，自2月25日起尖峰時段實施機慢車改道行駛大興西路三段380巷，近期調查顯示，尖峰時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷，實施前85％提升至現況96％，落實分流後大興西路尖峰時段汽機車爭道情形已經大幅減少，目前僅剩部分機車誤入。

交通局說，這次參考韓國實施經驗設計新式「彩色指引標線」，22日完成劃設後經觀察南桃園交流道車潮更順暢好行，預計下階段將封閉大興西路三段380巷缺口。

交通局說明，由於出大興西路三段380巷的車輛受匝道停等車輛不易匯出，且幾近乎迴轉的方式駛入大興西路匝道往國道2號方向，因此嚴重影響行車安全，考量出入需求較低，未來380巷內車輛皆改由國際路二段475巷駛出，減少匝道前交織頻繁情形，若實施成效良好，將評估全時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷。

交通局長劉慶豐補充，市府非常重視轄內交流道周邊交通改善問題，南桃園交流道周邊交通改善計畫分階段完成後，將蒐集車流運作情形提出整體改善成效，再次呼籲用路人遵循現場標誌標線指示，提早分流行駛，共同維護行車安全。