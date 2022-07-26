新北市地政局今年度逾期未辦理繼承登記土地及建物，將從8月1日起列冊管理，其中被繼承人共1773人，土地1萬256筆，建物722棟，總面積271.32公頃，公告現值估算總價值超過200億元。其中位於中和精華區土地市價超過4億，卻未辦理繼承，若逾期可能收歸國有。新北市地政局呼籲繼承人盡速辦理，維護個人財產權益。

新北市地政局表示，土地及建物自繼承開始日起，6個月內應辦理繼承登記，逾期者，每超過1個月處登記費1倍罰鍰，最高可達20倍，若超過1年仍未辦理繼承登記，地政事務所依土地法規定公告3個月並通知繼承人申請登記，逾期仍未辦理，將由地政局列冊管理15年；期滿後移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

地政局表示，新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物列冊管理作業將自8月1日開始，為避免被列冊管理的不動產遭到標售，請繼承人盡速辦理繼承登記，以免權利受損。

地政局進一步指出，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別均有扶養之義務及繼承財產權利。另如因繼承人人數眾多難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，可依據土地登記規則及民法繼承編相關規定，由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達成協議後再辦理遺產分割，以保障產權及避免逾期受罰。

地政指出，本次列管土地中，以中和區某街上的土地公告現值最貴，面積4100平方公尺，以每平方公尺10萬500元，換算下來總價值超過4億元。本次列管的面積最大土地位於瑞芳區，有4萬9000多平方公尺。