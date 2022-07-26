台中市大里區一家汽車鍍膜場今天凌晨傳槍響。（張亦惠攝）

台中潭子24日發生槍擊爆頭死亡，目前開槍嫌犯還在追緝中，26日凌晨在大里區某間汽車鍍膜場又傳出槍響，現場1名22歲魏姓男子小腿中彈送醫，據了解，竟是邱姓股東及多位朋友為了找充電器，遭被害者爸爸訓斥，雙方人馬竟因此打起來，魏姓男子要向外求援，卻被邱姓男子開槍，左小腿中彈送醫。

今天凌晨0點37分警方接獲報案稱中興路二段有家汽車鍍膜場有打架並疑似有開槍情事，警方到場後發現雙方人馬共11人，立即將11人壓制帶回訊問，但開槍的31歲邱姓男子已逃逸，目前正在追緝中。

據了解，雙方皆是這家鍍膜場的股東及朋友，平時就會在這家鍍膜場聚會、玩樂，26日凌晨開槍的邱姓嫌犯1行8人前往鍍膜場，翻找充電器時被魏姓受害者的爸爸制止，一行人也反嗆他們也是股東，兩方人馬因此打了起來，因魏男一方人數較少，魏男要出外求救時，另一方的人為了阻止他，因而拉扯、開槍。

霧峰分局指出，目前專案小組已掌握特定對象，並報請台中地方檢察署檢察官黃永福指揮偵辦，帶回的11人訊後將依刑法第150條送辦。