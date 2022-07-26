宜蘭縣蘇澳鎮海山東路與蘇濱路一段路口26日上午10時許，1名34歲陳男駕駛曳引車時，沿路散落汙泥，致32歲的盧姓男警員行經時側滑險摔車，所幸盧員機警反應，僅左膝挫傷。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮海山東路與蘇濱路一段路口26日上午10時許，1名34歲陳男駕駛曳引車時，沿路散落汙泥，致32歲的盧姓男警員行經時側滑險摔車，所幸盧員機警反應，僅左膝挫傷。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方說明，因大重機旁有行李箱跟防撞桿，遇到側滑時，警員會先用防撞桿作防衛的動作，所幸該同仁十分機警加上平常訓練有素，緊急用膝蓋把車輛頂起來，讓車輛得以回復正常行駛狀況，才無造成嚴重傷害。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮海山東路與蘇濱路一段路口26日上午10時許，1名34歲陳男駕駛曳引車時，沿路散落汙泥，致32歲的盧姓男警員行經時側滑險摔車，所幸盧員機警反應，僅左膝挫傷，已於陽明醫院就診；警方表示，依道路交通管理處罰條例第30條，可處汽車駕駛人3000元以上、18000以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

蘇澳鎮海山東路與蘇濱路一段路口今（26日）上午10時35分，盧員執行上午8時至12時特勤演練勤務時，騎乘大重機行經該路口時，因陳男駕駛的曳引車前往台北載運汙泥回宜蘭，沿路散落汙泥，導致盧員側滑險摔車，造成左膝挫傷，於陽明醫院急診室就診，現縫3針，X光掃描確認無骨折情況。

警方說明，因大重機旁有行李箱跟防撞桿，遇到側滑時，警員會先用防撞桿作防衛的動作，所幸該同仁十分機警加上平常訓練有素，緊急用膝蓋把車輛頂起來，讓車輛得以回復正常行駛狀況，才無造成嚴重傷害。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例第30條，汽車裝載時，有下列情形之一者，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，或所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭；提醒用路人行駛前皆需謹慎檢查再上路。