由於投資銀行和財富管理業務在艱困的市況下掙扎，瑞銀集團(UBS)周二公布第二季淨利的增加，低於預期。

瑞銀今天開啟了歐洲各大銀行的財報公布序幕，分析師們也在觀察，看看經濟走弱、利率上升，和烏克蘭戰爭，對於銀行業的營運和展望產生哪些影響。

瑞銀在4~6月獲利年增5%，來到21億美元，表現低於19名分析師預期的增加19.8%，和24億美元。

瑞銀執行長Ralph Hamers在聲明中表示，對投資人來說，第二季市公司近10年來最具挑戰的時期；Hamers並稱下半年營運環境仍有不確定性。

此前由於交易撮合和投資產品的銷售減少，一些美國大銀行也公布整體獲利下降。摩根大通和摩根士丹利都公布了投資銀行業務的收入減少一半以上。

瑞銀此前出售了一家在日本的房地產合資公司，協助該行獲得8億美元的一次性收入。

瑞銀周二目前盤前交易下跌1.2%。今年以來該行股價跌1.6%，表現優於泛歐股市銀行股的下跌22%。

上季投資銀行業務的營收下跌14%，來到21億美元，表現也低於分析師預期的23億美元。

諮詢業務的營收下降30%，資本市場業務的營收減少71%，此可部分地歸因於IPO活動的減少。

該行最大的財富管理部門上季營收為47億美元，低於去年同期的48億美元，也低於預期的48億美元。

近幾個月來，瑞銀已發出訊號，稱由於地緣政治和宏觀經濟的不確定性，其財富管理的客戶將繼續維持在謹慎保守。

瑞銀第二季總營收為89.17億美元，低於94.3億美元的市場預期。