渣打國際商業銀行獨家推出跨境開戶「海外見簽」，搭配完整的「全球銀行金融」服務開啟跨境金融服務的新面貌，讓有意在渣打開立帳戶的海外台商，免去來回奔波的勞頓，透過數位化的整合平台，不僅獨享有全球尊榮禮遇，更有「免費全球資金電匯」、「兩岸三地速匯」以及「跨境人民幣匯入」的貼心服務。

在主管機關的核准與集團資源的協助下，渣打銀行率先推出「海外見簽」的試辦服務，適用渣打海外分行(首波開放渣打位於中國大陸各據點)之既有客戶，只要符合當地優先理財資格，並持有中華民國身份證之成年人，則可透過「海外見簽」服務申請開立在台灣的存款帳戶及信託帳戶。

渣打銀海外分行將協助客戶完成相關金融文件見簽後寄回台灣，無須客戶再親臨分行，即可享有渣打優先理財的各項便利服務；這項新服務讓身在中國大陸的眾多台商客戶，不用飛回來台灣親臨分行，也可以在中國大陸開啟台灣優先理財的全功能帳戶，啟用電話銀行、網路銀行、金融卡及設定好約定帳戶，同時在兩岸皆享有優先理財的各項優惠，包含於渣打中國分行網點匯款回台灣渣打帳戶，不限筆數和金額，皆可100％免除手續費、郵電費、以及中間行費用。由於試辦期間獲得客戶的熱烈迴響，未來也將視主管機關的核准，繼續將「海外見簽」服務拓展至香港、新加坡等地的台商客群，讓多旅居海外的台商，可以免去差旅奔波，在海外完成開立台灣渣打優先理財的帳戶。

此外，優先理財的全球尊榮禮遇，讓客戶的尊榮身份可以延伸至渣打集團偏佈於大中華及東南亞之據點，且本行可依合格優先理財貴賓提出之需求，由海外渣打據點專人與客戶聯繫，協助客戶在當地辦理海外渣打優先理財之開戶事宜，減少客戶跨國奔波的不便。這項服務啟用以來，已經成為台商南向發展至新加坡、馬來西亞、越南廣受歡迎的便利金融服務，為客戶降低新冠疫情或商務旅行限制帶來的影響。展望未來，香港也即將加入此服務範疇，將進一步完整渣打優先理財客戶的全球財富視野。

渣打銀行指出，「海外見簽」服務搭配「全球銀行金融」服務以及Global Link整合數位平台，優先理財客戶即可輕鬆彙整各國的渣打帳戶資訊並隨時進行的跨國轉帳服務，隨時布局全球財富，並延伸貴賓身分，享有通行各個市場的優先理財專屬服務。針對首波開放的在陸台商，渣打銀行更整合集團資源，提供「兩岸三地速匯」以及「跨境人民幣匯入」服務，從事先諮詢到匯款完成，享有全球資金電匯手續費與郵電費優惠，更可以採用人民幣直匯，免除匯率轉換，而且快速到匯。