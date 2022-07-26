中華職棒味全龍在今天（26日）前往高雄比賽之前，球團宣布簽下今年選秀會第1輪指名選手林凱威，合約2年5個月、含激勵獎金，總值新台幣1470萬元。

味全龍領隊丁仲緯表示，選秀會之後，球隊與林凱威談約一直很順利，雙方很快達成共識，今天簽下2年5個月合約，今年月薪為45萬元，明年起調漲為50萬元，林凱威將穿上前輩李承風大方讓出的99號球衣，會選擇99號，象徵職業生涯長長久久，期許自己能替球隊做出最大貢獻，他也很興奮可以加入味全龍這個大家族，而自己高中畢業就離開台灣，這次回台能加盟味全龍，有信心跟團隊一起進入季後賽。

味全龍復出推手魏應充今天特別以大家長的身份，到天母球場參與林凱威加盟儀式，歡迎林凱威加入味全龍，對龍將們上半季表現表示嘉許，也提到下半季的開始，對球隊是很好的提醒，各隊都在進步，球隊也要思考如何更進一步，朝向年初立下的進入季後賽目標而努力。

龍隊總教練葉君璋也在出發客場前將新夥伴介紹給所有隊員，夥伴們均相當興奮，球團預計明天讓林凱威投入二軍賽事，擔任主力後援投手。