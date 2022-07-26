雲林縣長張麗善（左三）巡視一個由雲林科技大學學生創業從事家庭金工的攤位。（周麗蘭攝）

雲林縣府成立「雲林創業補助金」，同時提供創業輔導諮詢及創業知能課程。（周麗蘭攝）

雲林縣府運用允能風力發電公司即將回饋的電力開發協助金1億元成立「雲林創業補助金」，鼓勵20歲至35歲青年返鄉創業，同時解決雲林縣老化、少子化窘境，「微創型」最高補助30萬元、「專案型」最多補助200萬元，8月1日起受理，已創業3年內者都可洽詢。

出席今日（26日）記者會的雲林科技大學校長楊能舒十分肯定縣府的這項方案，他表示，與其討論是否該發敬老金，不如關注青年創業資金，注意力要放在對的方向，很高興看到雲林縣政府看到這個面向，對於雲林縣青年是非常重要的發展。

楊能舒說，創業很辛苦，是一條大家都不熟悉的路，需要被幫忙，以該校3個女大生開發簡易家劇團隊為例，再過幾年就要投產，看她們壓力非常大；創業需要膽量和專業，聰明沒膽量、有膽量沒專業都不行，兩者兼具材能創業成功。

雲林縣政府的創業補助金由允能風電公司未來將提供的電協金所支應，第一場說明會將於8月1日舉辦，說明申請條件、計畫書撰寫，由雲科大召集專家學者審核，11月公告獲補助名單。

勞工暨青年發展事務處長張世忠表示，初步以20歲至35歲青年為補助對象，「微創型」補助50％最高30萬元；「專案型」補助20％最高200萬元，亦即自備800萬元，相關資訊可搜尋關鍵字「雲青有Go讚」。

縣長張麗善表示，舉行記者會的目的是告知雲林縣青年及想返鄉的青年，雲林縣政府準備1億元青年創業基金協助大家，感謝允能風力公司大力支持，縣府會打造一個宜居、宜家的好環境，讓青年能夠留在家鄉開創事業，同時能照顧長輩、成家立業、解決少子化問題，歡迎青年留在家鄉。