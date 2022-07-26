民眾開車加油卻撞安全島 抱怨:省3元卻花3萬修車│中視新聞 20220726

好市多加油站因油價便宜，吸引民眾排隊加油，不過一名陳姓男子日前到中壢好市多加油，準備離開時卻撞上安全島、撞壞車底，為了便宜了三塊油錢結果可能要花三萬修理費，抱怨好市多沒有設標示，提醒大家注意，卻慘遭1千多名網友打臉酸爆，指是原PO逆向才會撞到，「安全島真衰」。

一名網友到中壢好市多加油站，離開時撞上安全島，抱怨沒有任何反光標示。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

這名男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出中壢好市多加油站出口的安全島沒有任何反光或標示晚上根本看不到，導致車子撞上安全島、車子底殼撞壞，「車底殼今天要去檢查，應該是漏油了」，而他下車觀察安全島發現，上頭許多車子擦撞痕跡，但周遭沒有標線也沒有標誌，實在很不應該，提醒大家經過注意。

原PO表示，當初是為了省油錢選擇到好市多加油，結果油錢便宜3塊錢，卻可能要花上3萬元維修，「小朋友都嚇到了，一直說以後不要來這裡加油了！」

原PO到好市多加油站加油，結果撞上安全島，車底殼受損。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章PO出後，許多網友打臉原PO，紛紛留言：「加油完出來要逆向行駛才有辦法撞上吧！」、「從這出口圖看起來，要逆向才撞上的」、「安全島真衰」、「真的很不該撞上無辜的安全島」、「呃....出口的路還蠻寬的耶」、「去加油數十次從來沒撞過，你還是別上路的好」、「原PO可能開車習慣要改改，若是鬼切左轉，就容易尬到安全島，一般駕駛人都會先直行再左轉，中壢好市多加油站的路都非常寬敞的」、「水喔，少一輛三寶來排隊了」。

但也有人緩頰「看這胎痕，應該不少車直接騎上去了」、「依規定這種駁坎不是應該要有醒目措施嗎」，「安全島應該要有反光裝置，找選區議員去幫忙協調一下政府相關部門，造福後人比較實在。」