針對中正紀念堂該如何落實轉型正義，文化部長李永得今（26日）接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪表示，現在不會下銅像一定要拆除之類的定論，同時還有人建議將銅像轉向，採「面壁思過」狀態。

李永得表示，中正紀念堂可說是中國帝王陵寢式建築，是100％威權象徵，而為了落實轉型正義，銅像跟堂體必須處理，若這兩項未處理，反倒更強化了蔣介石威權的正當性。

李永得表示，中正紀念堂問題很敏感，不容易解決，希望轉型過程能納入各方意見，但最後決定一定無法讓每個人都滿意，會盡量讓多數人意見能呈現出來。

李永得表示，中正紀念堂最關鍵之處在於建築與銅像，當年在蓋中正紀念堂時，是參考中山陵方式建造，可說是中國古代帝王陵寢式建築，具有威權象徵；而銅像可以擺放，但中正紀念堂內的銅像確實很大，代表整個建築就是100％的威權。

李永得提到，蔡英文總統曾說，中正紀念堂一定要轉型，且民主時代不能用威權方式紀念一個總統，李永得自己也認為堂體與建築必須處理，而建築專家可以考慮如何加入創意，抹去威權象徵。

李永得舉例，中正紀念堂堂體的階梯有89階，就是因為蔣介石是89歲時去世，代表中正紀念堂的一磚一瓦都是在紀念蔣介石，所以有些建築師便提出，可以改為斜坡一層層慢慢疊上去，甚至也有人建議可以把歷任總統雕像一起放入，但無論如何，大銅像問題還是必須處理。

李永得說，現在各界想法百花齊放，中廣董事長趙少康說可以改成反共園區，文化部當然也不反對，只是要思考怎麼做，但如果銅像跟堂體沒處理，只增加其他東西，反倒更強化了蔣介石威權的正當性。

李永得表示，現在不會立刻下定論說一定要拆除銅像等等，例如有人建議將銅像轉向，轉去面壁思過等等，而現在想法百花齊放，海外很多人也很有興趣，其中年輕人想法必須重視，畢竟下一世代的人對這件事有何看法非常重要。

李永得強調，銅像是否拆除目前尚未定論，而最後會由獨立的評選委員會決定，但評選後也不代表政府一定要照做，現階段就是要擷取各界創意，想辦法改變現況，將威權象徵抹去。