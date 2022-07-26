2022年已過了大半年，8月份進入農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，仍是暑假旅遊旺季，出遊須注意安全，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在8月份感情上，容易有強盛的思念和欲望，在一般夫妻、情侶之間的相處，會很想和對方膩在一起，片刻也不願分開，如果是異地戀，會想迫不急待的遇見對方，無論是哪一種，雙方的感情都會在這個月加溫，形成一股你儂我儂的甜蜜情景，羨煞旁人。在健康上，要多注意睡眠問題，容易有失眠的狀況產生，建議最好多從事一些運動來消耗體力，藉此來幫助睡眠。另外本月有小小的血光之災，並不是太嚴重的情形，不過還是小心為妙，多注意刀器、鐵器之類的物品，要慎防刮傷、擦傷。

幸運數字：14

吉祥方位：東方

生肖牛

屬牛人在8月份，會是個多事之秋，無論在工作上或是生活上，容易面臨許多煩心瑣碎的麻煩，讓自己心情相當鬱悶，總感到諸事不順，不受老天爺的眷顧，此外，更要當心小人背後暗害，所以在行為處事上，必須格外當心，不要露出把柄被人抓到，還有在財庫上，要以守成為主，切忌投資理財等一切相關的支出，把荷包守得緊緊的，才能避免破財的情況產生，也因為這個月的煩惱特別多，所以對於原本有宗教信仰的人，容易產生遁入空門的想法，其實不需要這麼極端，只要作風保守點，並多行善捐款，還是能獲得上天的保佑，度過難關。

幸運數字：20

吉祥方位：南方

生肖虎

屬虎人在8月份工作以及投資上，容易有迷失自我的情況產生，不是你做得不夠好，而是你會感覺到不知目標為何，好像一直庸庸碌碌在做相同的事情，了無新意，缺少了成就感，這使你缺少向前邁進的動力，其實本月的運勢非常平順，太過安逸的你，只是人在福中不知福，建議你可以試著上一些課程，專業的技術才能或是興趣培養都可以，能讓你在生活上增添許多趣味。另外本月的桃花運勢不錯，有機會可以遇到一生相守的人，如果是男女朋友關係，要做好防護措施，以免意外天使的降臨，必須奉子成婚。

幸運數字：14

吉祥方位：東南

生肖兔

屬兔人在8月份，心中充滿著無限希望，全身元氣滿滿，有種坐不住，只想不斷往前衝的動力，而腦海裡的新計畫，也是一個接著一個，不停的湧現出來，這股強而有力的動能，會讓你想要嘗試新的冒險，以及不同方向的試驗，只是想法雖好，但是缺乏持續力，三分鐘的熱度只會讓你虎頭蛇尾，因此建議在立定目標後，要不懈不怠，才能有機會完成心中的願景。本月在健康上，要多注意脊椎的問題，容易產生相關的病痛或是腰痛，建議坐姿要端正，同時可以多做些伸展，多走路，來保持脊椎周邊肌肉的強健度。

幸運數字：8

吉祥方位：西方

生肖龍

屬龍人在8月份，是個魚與熊掌不可兼得的月份，或許你會在情場得意，但在商場失意，或是工作事業獲得認同讚賞，但在財庫上無法得到滿足，也就是會有喜事降臨，在某些方面可以意氣風發，但也有讓你感到失落的部分，總之是有一好沒倆好的狀況，不過好在你的親朋好友，或是工作團隊裡，都會給予滿滿的幫助以及成為你的後盾，當你失意的時候，會以關懷的方式讓你儘快度過低潮期。若單以財運來看，這個月不適合做重大的投資項目，如果要簽任何一種的合約，都必須謹慎小心，最好能找其他人來幫忙核對。

幸運數字：18

吉祥方位：西方

生肖蛇

屬蛇人在8月份，感情上容易備感壓力，若是單身者，會覺得總是無法受到青睞，而有怨天尤人，自暴自棄的狀況產生，若是有伴侶的人，容易讓對方覺得自己不夠優秀，不夠有能力，因此在兩人相處模式中的地位，會變得岌岌可危，趨於弱勢，但是對方其實還是愛著你的，建議單身或非單身者，可以祭祀月老，祈保感情平順，或是在手上配戴粉晶手鍊或繫上一根紅線，來增旺感情運勢。在健康上，要注意頭痛的問題，少去烏煙瘴氣，空氣不流通的地方，另外也容易中暑，盡量避免在陽光下長時間的曝曬，以及多補充水分。

幸運數字：8

吉祥方位：西南