YouTube平台有多種不同類型影片，一名男網友發現，在YouTube影音平台，隨意點選一部影片，把網址列中的watch當中的c或h刪除，會自動連結到名為「666666」的詭譎影片，不少網友實測後，也驚呼「看了真的好毛」。

原PO昨（25）日於臉書社團《克蘇魯神話與肉體異變空間 Lovecraftian & Body Horror》指出，只要在YouTube影音平台，點選任一影片，在網址列中把watch的c或h刪除，再按下Enter鍵，會自動連結到名為「666666」的影片。

《中時新聞網》實測後發現，如原PO所說的，會自動連結到「666666」的影片，只見該影片畫面猶如萬花筒般，上下左右各有一個紅色猶如嬰兒般的鬼怪，不停地擺動身軀，詭異的表情令人毛骨悚然。

在YouTube影音平台，點選任一影片，在網址列中把watch的c或h刪除，再按下Enter鍵，會自動連結到名為「666666」的影片。 （圖／翻攝自YouTube）

貼文曝光，引發網友討論，「超噁超毛的」、「看了真的好毛」、「我也想知道為什麼會這樣自動連結」、「影片下面的留言，感覺都怪怪的」、「這個影片好像很久了」。留言中也有知情人說，影片的創作者叫「Nana」，是一名恐怖藝術家，有自己的YouTube頻道，目前上傳的影片皆以驚悚、鬼怪為主題，「Nana真的是超棒的恐怖藝術家」、「我比較喜歡他其它的影片」、「很喜歡他的創作風格」。