智原(3035)今日舉辦法人說明會，在量產需求帶動下，第二季營收、本業獲利再度改寫新高，且本業獲利已連續六季成長，單季每股盈餘為2.66元，則寫歷史次高。

智原第二季合併營收為33.7億元，季成長5%，較去年同期成長99%。第二季毛利率為49.3%，歸屬於母公司業主之淨利為6.6億元，基本每股盈餘為2.66元。

智原第二季在量產需求帶動下，第二季業績持續成長，營收及本業獲利再度改寫新高，第二季營收季增5%，年增99%，達33.7億元，再創單季歷史新高。營業利益持續攀升，季增12%，年增274%，達8.2億元，營業利益率為24.5%，較去年同期大增11個百分點，本業獲利已連續六季成長。歸屬於母公司業主之稅後淨利為6.6億元，季減1%，年增266%，第二季每股盈餘為2.66元，寫下歷史次高。

產品組方面，智原第二季委託設計(NRE)及量產皆創單季新高，IP則創單季歷史次高。IP營收3.2億，季增9%、年增22%；NRE營收4.4億，季增7%、年增12%；量產為主要動能營收達26.1億，季增4%，年增152%，連續五季成長。累計上半年營收為65.7億元，年增104%，刷新歷史紀錄，歸屬於母公司業主之稅後淨利達13.3億，較去年同期成長280%，優於營收成長幅度，顯示良好的營運槓桿，上半年累計稅後淨利已超越去年全年。