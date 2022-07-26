米其林在歷經2年的疫情不確定性干擾後，今（26）日宣布將恢復舉辦「米其林指南」實體活動，並首度納入台南及高雄2座新城市，2022年「台北、台中、台南＆高雄米其林指南」星級餐廳公布會及晚宴將於8月30日於台北文華東方盛大舉行。

而向來提前於星級餐廳揭曉前先行揭露的「必比登推介」，名單將提前於星級餐廳公布前一周的8月23日公布。「必比登推介」及星級餐廳的評選標準全球一致，評審員會針對所有料理種類評選，並只關注盤中食物品質。

米其林指南指出，評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單及持續的穩定一致），地點、裝潢、服務及設施等都不囊括在評選標準中。

同時，因應快速變動的數位時代，「米其林指南」也採取新名單公布方式，自4月13日以來的每月第二個星期三，即時新增名單將公布於「米其林指南」網站及App上，希望透過這樣固定的公布與更新，能提供更多關注這些餐廳的機會，也能定期支持並發掘新餐廳。

而此次「米其林指南」星級餐廳晚宴邀請分別出身於台中、屏東及宜蘭的3位在地主廚，連同3位深耕在地的特邀主廚聯合獻藝，呈現6道精彩菜色，向這塊土地多元的餐飲文化致敬，其豐富的餐飲風貌帶來的活力與能量，吸引了來自全世界的頂尖人才。

此次邀請的3位在地主廚，包括台北米其林二星餐廳「態芮」主廚何順凱、台北米其林一星餐廳「天香樓」主廚楊光宗及「米香」主廚陳永華，向在地飲食風味與食材致敬，並從代表性的街頭美食取材與發想菜色。

而新加坡出身的台中米其林二星餐廳「JL Studio」大廚林恬耀、台北米其林二星餐廳「Logy」日籍主廚田原諒悟，以及香港出身的台北米其林一星餐廳「雅閣」大廚張國邦，此次亦將共襄盛舉。