新竹市政府說明球場整建大事紀時間表。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

市府提出改善懶人包，說明10大缺失改善辦法。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立棒球場開幕2天即閉幕修繕，引發各界負評，代理市長陳章賢已保證改善工作會每月定期公告，同時在完成改善前絕不會開賽，市府也提出改善懶人包，說明10大缺失改善辦法，以及預算、點交日期。

市府指出，10大優先改善方向中，場地內排水溝、女廁門板已改善完成，另包含草皮養護與碎石、投手丘紅土區、選手休息區排水溝、打擊視覺區、內野部分座位視野不佳、棒球場外A民宅牆壁不平整等處，皆已研議執行方案。

另針對各界關心棒球場興建經費，總預算為11.9億元，其中球場主體約8.7億元、地下停車場約3.2億元。市府強調，以球場8.7億興建經費來說，其實比桃園青埔12億、台中洲際10億要便宜。

工務處同時指出，草皮、細沙因養護時間不足，現已作碎石清理，將配合草皮養護，加強改善；投手丘紅土區於7月18日場勘時，建議調整增加黏土磚，因新鋪黏土磚與紅土未接合，導致紅土鬆軟現象，將配合球團調整養護並夯實。

針對選手休息區排水溝，目前已先行鋪設軟墊覆蓋，後續研議修改排水溝形式，以球員安全為第一要務。

另，打擊視覺區配合球員需求再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致；外野看台面漆也已要求廠商全面重鋪、加深顏色，並巡視場內視野不佳區，座位評估移除；棒球場外牆不平整處，經查地點為民宅外牆，市府將協助住戶整理牆面，避免造成危險。

此外，市府也說明，新竹市立棒球場是於111年5月24日與龍來球場公司辦理第1次點交，範圍為球場3樓及4樓空間；6月13日第2次點交地下1樓至地上2樓；7月11日第3次點交球場1至4樓公共空間。

施工期間，市府定期開會討論場地設計與球員需求，球團也於球場主體完成後參與球場養護與修繕建議。市府同時強調，球場目前尚在驗收過程中，相關項目包含機電設備測試、設施勘驗等，待須改善項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會驗收付款。